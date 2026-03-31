В церквях Харькова выявили невероятное

Правоохранительные органы Харькова разоблачили двух представителей УПЦ (московского патриархата), подозреваемых в тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних девушек. Следствие установило факты развращения, изготовления порнографии и совершения сексуальных действий с использованием беспомощного состояния потерпевших.

"Сладости" и видеосъемка в ванной

Первым фигурантом дела является 52-летний рясофорный монах, работавший пекарем при церкви. По данным следствия, мужчина заманивал детей к себе домой под предлогом угощения выпечкой. Как отмечают в прокуратуре: "После угощения мужчина заставлял их идти в ванную, раздеваться и принимать душ", где снимал обнаженных девочек на видео. Во время обысков в его телефоне была обнаружена детская порнография.

Более того, одна из 14-летних потерпевших сообщила о систематическом насилии. Девушка утверждает, что монах "намеренно напаивал ее алкоголем, чтобы она находилась в беспомощном состоянии и не могла сопротивляться". Правоохранители проводят экспертизы для дополнительной квалификации его действий.

Надругательство в монастырском подвале

Второй подозреваемый — 24-летний иеромон того же религиозного учреждения. Следствие установило, что он, находясь в состоянии опьянения, заманил 14-летнюю девочку в подвал монастырского здания. Там клирик, "манипулируя детским доверием, совершил с потерпевшей сексуальные действия неестественным способом". Ему инкриминируют совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Противоречивые решения суда

Несмотря на тяжесть обвинений, судебные решения по мерам предосторожности оказались неожиданно мягкими. Рясофорному монаху назначили содержание под стражей с возможностью выхода под залог в размере 998 400 гривен, а младшему священнослужителю — только домашний арест.

Прокуратура Харьковской области выразила категоричное несогласие с такими вердиктами. Сторона обвинения уже готовит апелляцию, чтобы "настаивать на избрании обоим подозреваемым безальтернативного содержания под стражей".

"Мы имеем дело с безнравственными преступлениями, где потерпевшими стали дети. Лица, которые должны быть примером духовности и защищать слабых, использовали детское доверие для удовлетворения собственных циничных потребностей. Прокуроры будут принимать все необходимые меры и проведут тщательное расследование. Ни один случай посягательства на детскую неприкосновенность не останется безнаказанным", – отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

