Ужасные фото последствий обстрела Харькова: все в руинах (ФОТО)

16 человек, среди которых четверо детей, пострадали в результате вражеских ударов БпЛА по Харькову. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры, где опубликовали ужасающие фото последствий обстрела города.

Последствия обстрела Харькова. Фото: прокуратура

По данным следствия, 12 июня в период ориентировочно с 1:40 до 3:10 вооруженные силы России в очередной раз совершили массированную атаку беспилотниками по Харькову. Под ударами находились три района города.

В Салтовском районе зафиксировано попадание по многоквартирному жилому дому. Повреждено более 10 автомобилей.

Получили ранения и получили острую реакцию на стресс 16 человек, среди которых четверо детей. Самый молодой потерпевший – мальчик, которому два года. С ранением его доставили в больницу.

Из-за ударов российских БПЛА в Шевченковском районе города повреждены две школы, детский сад и остекление в домах. Без пострадавших.

В Слободском районе вражеский беспилотник попал в магазин: помещение разрушено.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове на ремонт сквера потратят 37 миллионов гривен. Харьковский журналист Павел Федосенко, мобилизовавшийся в ряды НГУ, отмечает, что тратить почти миллион долларов во время войны на сквер – это преступление.

"А еще это, конечно, история о выборах. Потому что в Харькове до сих пор существует спрос на "это же красиво" и "пластиковые цветы помогают не сойти с ума". И я уверен, что некоторые до сих пор охотнее проголосуют за клумбы, чем за дроны. Но ведь б*ть. Хочешь задобрить электорат – так почему не делать это с пользой для города? Почему, например, не вложить эти деньги в защиту Харькова? Закупить крылья, которые могут сбивать "Шахеды", за городские средства обучать операторов из числа ПВОшников и всех желающих. И я прямо уверен, что люди не будут против. Банально потому, что для многих фронт — он где-то там далеко, а летящий тебе на голову "Шахед" — к сожалению, каждый день очень близко", – пишет Федосенко.