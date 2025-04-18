Ужас в Харькове: Терехов сообщил, что происходит в городе после удара «Искандерами»

Более 5 тысяч окон были выбиты в результате обстрела ракетами типа "Искандер", которому утром 18 апреля подвергся Основянский район Харькова. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

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По его словам, в результате вражеской атаки были ранены 98 человек, в том числе шестеро детей. Среди пострадавших есть пациенты в тяжелом состоянии. Один человек погиб.

"Кассетные боеприпасы разлетелись очень далеко от эпицентра взрыва. Поэтому масштабы разрушений колоссальны. Повреждены жилые дома, частные предприятия. Сейчас наши коммунальные службы закрывают контуры, восстанавливают кровлю, делают все, чтобы как можно быстрее устранить последствия обстрела", – рассказал мэр.

Зона поражения – километры квадратные. На первой локации в микрорайоне выбило все окна. Пострадали 21 многоквартирный дом, две школы, два детсада и центр детского творчества. Во многих квартирах – сплошные руины.

Во второй локации горел цех завода. Обломки и взрывная волна затронули более 40 домовладений.

Игорь Терехов также сообщил, что в Основянском районе организована работа двух мобильных ЦНАПов, где жители могут оперативно подать заявления на получение помощи по программе "Восстановление". Кроме того, они смогут получить материальную помощь от международных фондов, с которыми сотрудничают городские власти.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове российская баллистическая ракета с кассетной начинкой ударила по многоэтажке. Подтверждена гибель одного человека, также 54 пострадавших. Эту информацию мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в соцсетях.

"Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди", — отметил градоначальник Харькова. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших два ребенка: 4 года и неполных 3 года. Он добавил, что количество пострадавших возросло до 54 человек.