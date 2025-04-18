Ужас в Харькове: Терехов сообщил, что происходит в городе после удара «Искандерами»

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Недилько Ксения
Более 5 тысяч окон были выбиты в результате обстрела ракетами типа "Искандер", которому утром 18 апреля подвергся Основянский район Харькова. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".
Скриншот из видео
По его словам, в результате вражеской атаки были ранены 98 человек, в том числе шестеро детей. Среди пострадавших есть пациенты в тяжелом состоянии. Один человек погиб.
Зона поражения – километры квадратные. На первой локации в микрорайоне выбило все окна. Пострадали 21 многоквартирный дом, две школы, два детсада и центр детского творчества. Во многих квартирах – сплошные руины.
Во второй локации горел цех завода. Обломки и взрывная волна затронули более 40 домовладений.
Игорь Терехов также сообщил, что в Основянском районе организована работа двух мобильных ЦНАПов, где жители могут оперативно подать заявления на получение помощи по программе "Восстановление". Кроме того, они смогут получить материальную помощь от международных фондов, с которыми сотрудничают городские власти.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове российская баллистическая ракета с кассетной начинкой ударила по многоэтажке. Подтверждена гибель одного человека, также 54 пострадавших. Эту информацию мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил в соцсетях.
"Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди", — отметил градоначальник Харькова. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших два ребенка: 4 года и неполных 3 года. Он добавил, что количество пострадавших возросло до 54 человек.
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