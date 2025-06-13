Ужас в Харькове: после удара спасатели достали много погибших

Завершены аварийно-спасательные работы на территории гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которые длились почти 6 суток . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Спасательно-поисковые работы в Харькове. Фото: ГСЧС Украины

Вечером 12 июня, при разборе завалов спасатели обнаружили тело шестого погибшего.

Напомним, 7 июня российские войска нанесли массированный удар по гражданскому объекту в Харькове. В результате атаки разрушены несколько производственных зданий, произошли обвалы конструкций, возникли масштабные пожары. Чрезвычайщикам удалось спасти двух человек.

К поисковым работам привлекались сотрудники и тяжелая техника ГСЧС, а также коммунальные службы города. На месте работали кинологические расчеты МЦШР ГСЧС Украины.

Из-под завалов изъяты тела 6 погибших: 3 мужчин и 3 женщины. В общей сложности демонтировано более 70 тонн бетонных и металлических конструкций.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Харькове на ремонт сквера потратят 37 миллионов гривен. Харьковский журналист Павел Федосенко, мобилизовавшийся в ряды НГУ, отмечает, что тратить почти миллион долларов во время войны на сквер – это преступление.

"А еще это, конечно, история о выборах. Потому что в Харькове до сих пор существует спрос на "это же красиво" и "пластиковые цветы помогают не сойти с ума". И я уверен, что некоторые до сих пор охотнее проголосуют за клумбы, чем за дроны. Но ведь бл *ть. Хочешь задабривать электорат – так почему не делать это с пользой для города? Почему, например, не вложить эти деньги в защиту Харькова? Закупить крылья, которые могут сбивать "Шахеды", за городские средства обучать операторов из числа ПВОшников и всех желающих, возможно даже создать какое-то "муниципальное" ДФТГ именно под эти задачи (это же лучше, чем в**бывать миллионы в коммунальный футбольный клуб, нет?). И я прямо уверен, что люди не будут против. Банально потому, что для многих фронт — он где-то там далеко, а летящий тебе на голову "Шахед" — к сожалению, каждый день очень близко", – пишет Федосенко.