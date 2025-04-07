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Ужас в Харькове: Игорь Терехов сообщил, что творится в городе

Мэр Харькова сравнил прошлую неделю с прошлым месяцем: цифры впечатляют

сегодня, 16:17
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Недилько Ксения

Начало этого месяца было очень напряженным для харьковчан — по количеству российских атак одну прошлую неделю можно сравнить со всем мартом. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Ужас в Харькове: Игорь Терехов сообщил, что творится в городе

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

По его данным, в течение последних семи суток город подвергся 41 обстрелу. Ранены 51 человек, среди которых — 7 детей. Погибли пятеро, включая одного ребенка.

"Сигнал воздушной тревоги раздавался для Харькова 46 раз, общая продолжительность – 66 часов 14 минут. Это на 25 часов меньше (около 27%), чем по области в целом, но каждая минута этих тревог – жизнь каждого из нас под постоянным давлением опасности, ожидая беды.

Чаще всего враг атаковал с помощью дронов-камикадзе. Наши специалисты зафиксировали 17 ударов "Шахедов". Еще 23 случая – обломки этих БПЛА. Также был 1 дрон типа "Молния".

В такие дни важно не только держаться, но и быть опорой друг для друга ", – сообщил Игорь Терехов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ужине четверга, 3 апреля, российские оккупанты нанесли масштабную дроновую атаку по городу Харьков. В результате обстрела погибли и ранены. В ходе спасательной операции их количество увеличилось. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава Харьковщины отметил, количество погибших в результате вражеской атаки на Харьков растет. "В больнице скончался 88-летний мужчина, доставленный медиками в крайне тяжелом состоянии. Соболезнования родным и близким", — написал Олег Синегубов. Таким образом, количество жертв возросло до 5 человек, еще 32 ранены.



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