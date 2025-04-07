Ужас в Харькове: Игорь Терехов сообщил, что творится в городе

Начало этого месяца было очень напряженным для харьковчан — по количеству российских атак одну прошлую неделю можно сравнить со всем мартом. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

По его данным, в течение последних семи суток город подвергся 41 обстрелу. Ранены 51 человек, среди которых — 7 детей. Погибли пятеро, включая одного ребенка.

"Сигнал воздушной тревоги раздавался для Харькова 46 раз, общая продолжительность – 66 часов 14 минут. Это на 25 часов меньше (около 27%), чем по области в целом, но каждая минута этих тревог – жизнь каждого из нас под постоянным давлением опасности, ожидая беды. Чаще всего враг атаковал с помощью дронов-камикадзе. Наши специалисты зафиксировали 17 ударов "Шахедов". Еще 23 случая – обломки этих БПЛА. Также был 1 дрон типа "Молния". В такие дни важно не только держаться, но и быть опорой друг для друга ", – сообщил Игорь Терехов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ужине четверга, 3 апреля, российские оккупанты нанесли масштабную дроновую атаку по городу Харьков. В результате обстрела погибли и ранены. В ходе спасательной операции их количество увеличилось. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава Харьковщины отметил, количество погибших в результате вражеской атаки на Харьков растет. "В больнице скончался 88-летний мужчина, доставленный медиками в крайне тяжелом состоянии. Соболезнования родным и близким", — написал Олег Синегубов. Таким образом, количество жертв возросло до 5 человек, еще 32 ранены.

