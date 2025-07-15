Ужас в Харькове: город под массированной атакой (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Харькове прямо сейчас идет атака ударных беспилотников типа "Шахед". В городе за 10 минут раздалось по меньшей мере 17 взрывов. По данным харьковского городского головы Игоря Терехова, над городом еще есть ударные БПЛА.

Ужас в Харькове: город под массированной атакой

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительным данным, попадания зафиксированы в Киевском районе Харькова.

"Массированная вражеская атака продолжается! Находитесь в безопасных местах!" – подчеркнул глава области.

Игорь Терехов в 23:24 сообщил, что, по предварительной информации, враг атаковал гражданское предприятие в Харькове.

"На месте попаданий пожар. Будьте осторожны – город все еще под атакой с воздуха", – подчеркнул мэр.

Обновлено: Игорь Терехов в 23:34: "Ночная атака "шахедов" на город длилась 14 минут. За это время враг 16 раз ударил по Киевскому району Харькова. Также, по предварительной информации, несколько боевых дронов врага были сбиты силами обороны Украины".

Олег Синегубов в 23:37: "Очередная массированная атака Харькова ударными дронами. Только в течение 20 минут раздалось по меньшей мере 17 взрывов в городе.

Большинство ударов – по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Предварительно враг применил БПЛА типа "Герань-2". В результате обстрела загорелся пожар.

В эту минуту без пострадавших. Профильные службы выехали на осмотр".

Олег Синегубов в 23:45: "По предварительным данным, в результате массированной атаки по Киевскому району Харькова пострадали два человека.

Медики оказывают им всю необходимую помощь".





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