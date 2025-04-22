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Ужас на Харьковщине: Россия нанесла ряд ударов авиабомбами

Кошмарные кадры после авиабомбардировки на Харьковщине публикуют в ГСЧС

сегодня, 11:05
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Недилько Ксения

Вчера вечером и сегодня утром вражеская авиация нанесла серию ударов по прифронтовому селу Гороховатка Боровской громады в Изюмском районе Харьковщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Ужас на Харьковщине: Россия нанесла ряд ударов авиабомбами

Иллюстративное фото

Оккупанты сбросили несколько управляемых бомб на частные жилые дома, повлекшие пожары на территории 5-ти частных домовладений.

В результате попаданий горели конструктивные элементы разрушенных 4 частных домов, хозяйственного сооружения и гаража на общей площади 400 м кв.

Двое гражданских людей (женщина 1977 и мужчина 1970 года рождения) получили ранения. Медики ГСЧС оказали раненым первую медицинскую помощь. Кроме того, повреждены еще 11 частных жилищ и 3 торговых заведения.

От ГСЧС к ликвидации последствий вражеских ударов были привлечены 14 спасателей и 4 единицы техники.

Ужас на Харьковщине: Россия нанесла ряд ударов авиабомбами - фото 2
Ужас на Харьковщине: Россия нанесла ряд ударов авиабомбами - фото 3
Ужас на Харьковщине: Россия нанесла ряд ударов авиабомбами - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в результате массированной атаки российских беспилотников по Одессе в ночь с 21 на 22 апреля пострадали три человека. Об этом у себя в соцсети сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава Одесской области отметил, что в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, начались пожары.

"Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы", – отметил Кипер. Позже он сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Одессу. "Утром будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе еВосстановление", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.



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