Улицы Степана Бандеры и полка «Азов»: в Харькове требуют новых переименований

В Харькове даже после распоряжения главы областной администрации переименованы не все советские/имперские названия улиц, а также в городе есть определенное количество названий-дублей. Об этом сообщают активисты организации "Деколонизация. Украина", сообщает портал "Комментарии".

"Отправили обращение на имя Харьковского городского головы с просьбой инициировать процесс переименования еще ряда улиц именами достойных людей.

Среди них фамилии: Мисько Барбары, Симона Петлюры, Ивана Мазепы, Степана Бандеры, Левка Лукьяненко, Василия Мисика, Евгения Коновальца, Игоря Толмачева, Данила Дидыка, Виктории Амелиной, Джеймса Мейса, Терезы Алмазовой, Ольги Алмазовой, Ольги Кобылянской, Елены Телиги, Александра Клушина и Героев Полка "Азов"", – отмечают активисты.

Так, в обращении предлагают переименовать:

1) Бульвар Богдана Хмельницкого (дублирование, есть улица аналогичным именем) – Бульвар Гетьмана Мазепы;

2) Проспект Академика Курчатова – Проспект Игоря Толмачева;

3) Улица Аральская (Киевский район) В городе 2 улицы с этим названием. — улица Александра Клушина;

4) Улица Гаршина – улица Мисько Барбары;

5) Проспект Жуковского – Проспект Левка Лукьяненко;

6) Улица Лобачевского – Улица Юлии Здановской;

7) Улица Академика Павлова – Симона Петлюры;

8) Переулок Академика Павлова – Переулок Братьев Семенцевых;

9) Въезд Академика Павлова – Въезд Валковского восстания;

10) Улица Ахматовой – Улица Ивана Чендея;

11) Переулок Короленко – Улица Василия Мисика;

12) Улица Веснина – Улица Евгения Коновальца;

13) Улица Ощепкова – Улица Даниила Дидыка;

14) Улица Седьмой Гвардейской Армии – Улица Черных Запорожцев;

15) Улица Герцена – Улица Ольги Кобылянской;

16) Улица Широнина – Улица Олега Челнова;

17) Улица Рылеева – Улица Виктории Амелиной;

18) Переулок Рылеева – Переулок Елены Телиги;

19) Улица Гвардейцев Широнинцев – Улица Степана Бандеры;

20) Улица Энвера Ахсарова — Героев Полка "Азов";

21) Улица Кубанская — Улица Кубанской Украины;

22) Переулок Кубанский – Переулок Василия Иваниса:

23) Улица Рудыка – Улица Пластовая;

24) Улица Петра Ширяева – Улица Джеймса Мейса;

25) Улица Бучмы – Улица Сергея Анголенко;

26) Улица Рудыка – Елены Степанов;

27) Улица Зубарева – Улица Весы Алмазовой;

28) Улица Юбилейная (дублирование, есть проспект Юбилейный) – Улица Романа Шухевича;

29) Улица Шаляпина – Улица Иосифа Слепого;

30) Улица Чехова – Улица Надежды Светличной;

31) Улица Старова – Улица Просвещения;

32) Переулок Чехова – Улица Короля Даниила;

33) Улица 23 Августа – Улица Василия Симоненко;

34) Переулок 23 Августа – Переулок Юрия Бадзе;

35) Улица Седова – Улица Андрея Матвиенко;

35) Улица Собинова – Улица Карпатской Сечи.

Станции метро:

1. Станция метро "Академика Павлова" — "Василия Стуса";

2. Станция метро "23 Августа" — "Павлово Поле".