Украинский город получит 25 миллионов евро для восстановления: куда пойдут деньги

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Недилько Ксения
Харьков получит 25 миллионов евро грантовых средств для обновления. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов по итогам конференции Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery.
Харьков получит 25 миллионов евро для восстановления: куда пойдут деньги
"Мы получили новый ресурс для восстановления. Это не подарок. Это шаг за шагом завоеванное доверие к Харькову, к его людям, к нашей силе держаться и строить дальше – даже под обстрелами.
25 миллионов евро пойдут туда, где их ждут больше всего. На модернизацию критической инфраструктуры. На восстановление и модернизацию водоснабжения и водоотвода. На теплосети, чтобы каждая квартира этой зимой была с теплом. Чтобы каждый дом знал: о нем позаботились", – отметил мэр.
Терехов сообщил, что на конференции был представлен "Научный квартал" – один из флагманских проектов новой концепции Генплана.
Также во время мероприятия Игорь Терехов подписал декларацию между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о поддержке ликвидности коммунальных предприятий города.
Документ предусматривает выделение второго транша в размере 15 млн. евро из 25 млн. в виде льготного кредита и 10 млн. безвозвратной грантовой помощи.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове произошла ужасная авария с пожарными и ребенком.