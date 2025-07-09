Украинский город получит 25 миллионов евро для восстановления: куда пойдут деньги

Харьков получит 25 миллионов евро грантовых средств для обновления. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов по итогам конференции Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery.

Харьков получит 25 миллионов евро для восстановления: куда пойдут деньги

"Мы получили новый ресурс для восстановления. Это не подарок. Это шаг за шагом завоеванное доверие к Харькову, к его людям, к нашей силе держаться и строить дальше – даже под обстрелами. 25 миллионов евро пойдут туда, где их ждут больше всего. На модернизацию критической инфраструктуры. На восстановление и модернизацию водоснабжения и водоотвода. На теплосети, чтобы каждая квартира этой зимой была с теплом. Чтобы каждый дом знал: о нем позаботились", – отметил мэр.

Терехов сообщил, что на конференции был представлен "Научный квартал" – один из флагманских проектов новой концепции Генплана.

" Харьков отстраивается не хаотично. У нас есть четкое видение. Мы меняем подходы к управлению городом, модернизируем структуры, внедряем новые стандарты. И главное – мы это делаем, несмотря на ежедневные атаки врага ", – добавил мэр.

Также во время мероприятия Игорь Терехов подписал декларацию между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о поддержке ликвидности коммунальных предприятий города.

Документ предусматривает выделение второго транша в размере 15 млн. евро из 25 млн. в виде льготного кредита и 10 млн. безвозвратной грантовой помощи.

"Финансирование от ЕБРР позволит предоставить необходимую финансовую поддержку коммунальным предприятиям Харькова, в частности, для выплаты заработной платы работникам. Благодаря этому, городской бюджет сможет перераспределить собственные ресурсы на развитие инфраструктуры и модернизацию основных производственных объектов, а также восстановление жилья", – отмечают в Харьковском горсовете.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове произошла ужасная авария с пожарными и ребенком.