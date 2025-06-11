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Украинские войска недавно продвинулись в Харьковской области: где удалось отбить врага

Украинские Силы обороны дают отпор врагу

сегодня, 07:31
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Недилько Ксения

10 июня украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил, что украинские войска возобновили контроль над Волчанским агрегатным заводом в северной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова). Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Украинские войска недавно продвинулись в Харьковской области: где удалось отбить врага

Иллюстративное фото

9 и 10 июня российские войска атаковали севернее Харькова близ Глубокого и в направлении Липцев, а также северо-восточнее Харькова близ Волчанска и Старицы.

Также украинские войска недавно продвинулись на Боровском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Новоегоровки (юго-восточнее Боровой).

Тем не менее, в ISW отмечают, что российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 июня, показывают, как российские войска наносят удары по украинским войскам к северо-западу от Красного Первого (к северо-востоку от Купянска), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение.

Российский источник утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Фиголовки (юго-западнее Красного Первого)", — говорится в отчете ISW.

Российский военкор также утверждал, что русские войска продвинулись вблизи Макеевки (юго-восточнее Боровой).

9 и 10 июня русские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы вблизи Каменки и в направлении Двуречанского; к северу от Купянска вблизи Кондрашовки и Голубовки; северо-восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Куриловки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия заявила о создании плацдармов на Сумщине и Харьковщине.



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