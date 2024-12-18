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Украинские военные охотятся на оккупантов в домах на Харьковщине (ВИДЕО)

Охота на оккупантов происходит на южных окрестностях поселка Двуречная

18 декабря 2024, 16:16
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Недилько Ксения

Враг продолжает оседать в Двуречной на Харьковщине, пробует залезать туда вот такими небольшими пехотными группами, прятаться, насыщаться, чтобы увеличить количество, а Силы Обороны постоянно гоняют их сбросами по поселку.

Украинские военные охотятся на оккупантов в домах на Харьковщине (ВИДЕО)

Бои в Харьковской области. Скриншот из видео

"Ситуация по плацдарму не меняется, противник крепко вцепился в него, старается перебрасывать как можно больше ресурсов и увеличивать зону контроля на правобережье. Лезет он как в Двуречную, так и в сторону Западного. Проблемы, которые мы описывали в прошлом посте имеются те же, к сожалению, ситуацию стабилизировать не удается и так же стоит вопрос необходимости того, кто сможет навести там порядок, пока это не переросло в серьезную проблему", — пишут аналитики.


Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска недавно продвинулись вблизи Купянска во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 17 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, показывают, что русские войска продвинулись к бурелому к востоку от Загрызово (юго-восточнее Купянска). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 17 декабря признал, что российские войска продвинулись на правый (западный) берег реки Оскол к западу от Масютовки (к северу от Купянска). -узловой (южнее Купянска) и пытаясь переправиться через р. Оскол для расширения.

В пропагандистском информагентстве ТАСС сообщили, что "Силы РФ улучшили тактическое положение в населенном пункте Лозовая Харьковской области, частично сформировав огневой мешок для подразделений ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Марочко".



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