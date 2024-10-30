«Украинские власти покидают Купянск»: что известно

Российские войска 28 и 29 октября продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска, но не продвинулись. Представитель действующей на харьковском направлении украинской бригады сообщил 29 октября, что российские силы накапливают плохо обученных новобранцев, а ухудшение погодных условий и украинские беспилотники заставляют российские подразделения действовать ночью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

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Сообщается, что оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска и к западу от Сватово во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 29 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, показывают, что российские силы недавно продвинулись восточнее Колесниковки (юго-восточнее Купянска) и в поле восточнее Андреевки (к западу от Сватово).

29 октября командир украинского батальона, действовавшего под Купянском, заявил, что российские войска пытаются закрепиться на левом берегу реки Оскол и что большинство боев остается сосредоточенным к югу от Купянска в районе Кругляковки.

29 октября российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в районе Кругляковки, ведут тяжелые бои в 1,5-5 километрах от Купянска и приближаются к северным окрестностям Тернов. Оккупационный председатель Харьковской области Виталий Ганчев 29 октября заявил, что украинские власти покидают Купянск, поскольку российские войска продвигаются в город.

По данным начальника Купянской ГВА Андрея Беседина, ситуация остается сложной. Линия фронта находится всего в 2,5 километрах от города Купянск. Агрессор каждый день наносит удары по населенным пунктам громады, терроризируя местное население и уничтожая критическую инфраструктуру.

"Продолжается всеобщая эвакуация гражданского населения с левобережья Купянской громады. Из-за разрушения критической инфраструктуры населённые пункты остаются без электричества, газо- и водоснабжения. Ситуация безопасности сейчас не позволяет проводить там восстановительные работы. Ведем постоянную работу по информированию о возможности эвакуации в более безопасные регионы Украины.

В городе Купянск находится более 2500 местного населения. На левобережье остается более 1400 человек. В очередной раз призываем не пренебрегать своей безопасностью и эвакуироваться", – отметил Беседин.

Он также сообщил, что правобережье Купянской громады держится. Из-за попадания в систему водопровода сейчас проблемы с водоснабжением. Коммунальщики делают все возможное для восстановления.

"Третий год российские захватчики пытаются снова захватить город Купянск. Мы верим в Силы обороны Украины и делаем все, чтобы быть для них надежным тылом", – подчеркнул Беседин.