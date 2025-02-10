Украинцы имеют успех на Харьковщине, а россияне заявляют о прорыве обороны

Украинские силы недавно продвинулись вблизи Волчанска на фоне продолжающихся наступательных операций России в этом районе 9 февраля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны.

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Отмечается, что оккупанты наступали близ Волчанска (севернее Харькова) 8 и 9 февраля. Российский военкор заявил, что в окрестностях Липцев (севернее Харькова) действуют российские диверсионно-разведывательные группы.

О публикуемые 8 февраля геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно продвинулись на Волчанский агрегатный завод в центре Волчанска.

Также 9 февраля российские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись. 8 и 9 февраля русские войска наступали восточнее Купянска в районе Петропавловки.

Отмечается, что российские военкоры заявили 9 февраля, что оккупанты продвинулись к западу от Западного (к северу от Купянска). Однако ISW не нашел подтверждения этого заявления.

9 февраля русские войска продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. Российские войска наступали к северо-востоку от Боровой возле Богуславки, Загрызового и Зеленого Гая и к юго-востоку от Боровой у Новосергеевки 8 и 9 февраля, отмечают в ISW.

По данным ОСУВ "Хортица" 8 февраля, в Харьковской области наши защитники разбили танковую колонну противника, которая шла на штурм.

В районе населенных Пунктов Первомайское и Вишневое, что на Харьковщине, противник предпринял попытку прорыва силами "элитной" кантемировской 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии РФ. Россияне попытались пойти на штурм колонной танков и БМП с участием баги.

Попав под удары артиллерии, противник потерял первые 2 БМП еще на переправе – техника утонула. В работу вступили силы БПЛА – FPV-дроны бригады, нанесшие удары по ходу движения вражеской колонны. Пехота внепланово осуществила десантирование из бронемашин и ее добили сбросами с дронов и артиллерией.