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«Украинцы едут в Харьков, чтобы оказаться в России»: что известно

Российская пропаганда снова распространяет фейки об украинском Харькове

сегодня, 07:51 comments3543
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Недилько Ксения

Определенный процент граждан Украины покупает недвижимость в Харькове и Харьковской области, чтобы в ближайшие годы законно оказаться на территории россии. Эту чушь распространяют пропагандистские Telegram-каналы и боты в ТикТок и YouTube, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Украинцы едут в Харьков, чтобы оказаться в России»: что известно

Иллюстративное фото

Правда: подобные заявления – это очередной вброс и российская дезинформация. Отметим, по данным соцопроса Центра Разумкова, по состоянию на сентябрь 2024 года 94% граждан Украины негативно относятся к России.

Как выяснили фактчекеры "Укринформ", автором этого фейка является марина онищенко – украинка из Харькова, которая после полномасштабного вторжения уехала в россию. Она является коллаборанткой и российской пропагандисткой, ведет блог на видеохостинге rutube.

К слову, пропагандистка не дает никаких доказательств, достоверных и объективных источников, подтверждающих распространенный ею вброс о "мечтах" украинцев жить в составе страны-террористки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Харьковчане выступают за референдум по присоединению к россии": что известно

Пропагандистские ресурсы кремля распространяют новый бред о "референдуме в Харькове" со ссылкой на заявление гауляйтера виталия ганчева. Якобы жители Харьковщины обладают полной поддержкой со стороны "администрации" относительно референдума, но итоговое решение должно быть основано на политической воле всех граждан области. О новых фейках кремля сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает портал "Комментарии".

В Центре отмечают, что даже в 2022 году, когда россияне контролировали более 20% Харьковской области, оккупанты не занимались подготовкой к "голосованию" по образцу Херсонской и Запорожской областей. Ограничились заявлениями ганчева о том, что "референдум не ко времени". Слобожанское контрнаступление Сил обороны Украины в сентябре-октябре 2022-го и освобождение Харьковщины сделали этот вопрос вообще неактуальным.



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