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Уклонение от мобилизации в Харькове стоило в 29 тыс. долларов: подробности схемы

Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 211 200 грн

сегодня, 19:03
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Кречмаровская Наталия

В Харькове задержана женщина, которая помогала военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность. Стоимость "услуги" составила 29 тыс. долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Уклонение от мобилизации в Харькове стоило в 29 тыс. долларов: подробности схемы

Фото Харьковской областной прокуратуры

Правонарушительнице сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствие установило, что харьковчанка помогала мужчинам избегать мобилизации путем оформления фиктивных документов. “Она сообщала, что якобы имеет тесные отношения с врачами медицинских учреждений города Харькова и может "помочь" с прохождением военно-врачебной комиссии. За "работу" она объявляла сумму в размере 29 тыс. долларов США. По плану ее "клиентам" должны были беспрепятственно оформить вторую группу инвалидности, что давало бы возможность уехать за границу”, — говорится в сообщении.

Женщину задержали при получении оговоренной суммы денег в одном из кафе Харькова в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проверяется причастность других лиц к этой схеме.

Подозреваемый суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 211 200 грн.

Уклонение от мобилизации в Харькове стоило в 29 тыс. долларов: подробности схемы - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокаты помогали военнообязанным устроиться на работу на госпредприятие ради бронирования. Для этого использовались связи с представителями ТЦК. Сколько адвокаты просили за свои услуги, читайте по ссылке.



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/u-xarkovi-zatrimano-zinku-yaka-za-29-tis-dolariv-ssa-dopomagala-colovikam-oformiti-feikovu-invalidnist
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