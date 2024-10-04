Уклонение от мобилизации в Харькове стоило в 29 тыс. долларов: подробности схемы

В Харькове задержана женщина, которая помогала военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность. Стоимость "услуги" составила 29 тыс. долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.



Фото Харьковской областной прокуратуры

Правонарушительнице сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствие установило, что харьковчанка помогала мужчинам избегать мобилизации путем оформления фиктивных документов. “Она сообщала, что якобы имеет тесные отношения с врачами медицинских учреждений города Харькова и может "помочь" с прохождением военно-врачебной комиссии. За "работу" она объявляла сумму в размере 29 тыс. долларов США. По плану ее "клиентам" должны были беспрепятственно оформить вторую группу инвалидности, что давало бы возможность уехать за границу”, — говорится в сообщении.

Женщину задержали при получении оговоренной суммы денег в одном из кафе Харькова в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проверяется причастность других лиц к этой схеме.

Подозреваемый суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 211 200 грн.





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