В городе Чугуев Харьковской области сотрудники ГСЧС спасли двух лебедей, которые примерзли к льду на водоеме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Харьковской области.

Удивительное спасение произошло на Харьковщине (ВИДЕО)

"Офицеры -спасатели громады Александр Вострокнутов и Роман Бедный на лодке осторожно подплыли к птицам, освободили их из ледяного плена и доставили на берег. После этого лебедей передали волонтерам для дальнейшей реабилитации.

Спасаем не только людей – каждая жизнь важна", – говорится в сообщении.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что участницу 14 сезона реалити-шоу "Холостяк" Надин Головчук обвинили в жестоком обращении с животным после публикации фото с собакой. На ситуацию обратила внимание организация UAnimals, подчеркнув, что это не юмор, а жестокость и призвала воспитывать гуманность и заботу, передает 24 канал.

Участница 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Надин Головчук попала в скандал после того, как на экраны вышел 9 выпуск проекта. Модель обвинили в жестоком обращении с животным. Надин опубликовала в инстаграме фото с собакой, вызвавшее возмущение в сети. Заметим, что девушка довольно быстро удалила фотографию, но украинцы ее успели сохранить.

Надин Головчук показала свою детскую фотографию, на которой держит собаку за шерсть и улыбается. Модель написала, что "так будет с каждым хейтером".

"Я обожаю животных, поэтому это просто прикол. Все мы были детьми", – добавила она. Головчук также рассказала историю создания этой фотографии. По словам девушки, папа увидел, как она "отодвигает собачку, чтобы она не мешала", когда играла, и захотел сфотографировать дочь.

"Я благодарю его за свое проявление и воспоминание в будущем, которое я сейчас смотрю и смеюсь. Потому что у нее есть своя история. Без агрессии", — отметила Надин.

В сети уже на участницу шоу обрушилась волна хейта. Большинство пользователей соцсетей пишут, что это "дно" — так обращаться с животным, а со стороны родителей — не объяснить ребенку, как нужно обращаться с собакой. Критика досталась и самому "холостяку" Тарасу Цымбалюку, а также каналу СТБ. Тараса обвинили в том, что он смеялся над этой фотографией, а канал – в том, что это вообще показали в целом.