Харьков Удивительное спасение произошло на Харьковщине (ВИДЕО)
Удивительное спасение произошло на Харьковщине (ВИДЕО)

Согревающее сердце спасение – спасатели вытащили из льда двух птиц на Харьковщине

16 декабря 2025, 17:58
Автор:
Недилько Ксения

В городе Чугуев Харьковской области сотрудники ГСЧС спасли двух лебедей, которые примерзли к льду на водоеме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Харьковской области.

"Офицеры -спасатели громады Александр Вострокнутов и Роман Бедный на лодке осторожно подплыли к птицам, освободили их из ледяного плена и доставили на берег. После этого лебедей передали волонтерам для дальнейшей реабилитации.

Спасаем не только людей – каждая жизнь важна", – говорится в сообщении.


