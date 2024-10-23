Удары по ТЭС в Харьковской области: что делается с теплосетями сейчас

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов осмотрел ход работ на объектах критической инфраструктуры в Песочинской общине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

Теплосети в Харьковской области. Фото: ХОВА

На территории Харьковского района продолжают работу по строительству альтернативных источников теплоснабжения.

Для обеспечения более 16 000 жителей общим постоянным теплоснабжением продолжается строительство газовых котельных. Их смогут запустить в эксплуатацию уже в этом отопительном сезоне.

Проект финансируется из Резервного фонда государственного бюджета, за счет местного бюджета и при поддержке ЮНИСЕФ.

"Вопрос бесперебойного обеспечения жителей Харьковщины всеми коммуникациями во время осенне-зимнего периода – приоритетная задача. Благодаря поддержке Правительства Украины, наша область получила 2,5 миллиарда гривен на установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных, газовых генераторов и т.д. Эту работу не прекращаем, в том числе и после старта отопительного сезона", – добавил Олег Синегубов.

Напомним, в Харьковской области подготовка к отопительному сезону – на завершающем этапе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Отопление в Харькове под угрозой: в ХОВА назвали основную проблему

В Харькове нет собственной генерации, однако с технической точки зрения и город, и область готовы к отопительному сезону на 100 процентов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

"Однако очередная атака фактически показала, что у нас было аварийное отключение электроэнергии, поэтому, конечно, это все усложняет проведение отопительного сезона. Тем не менее, сейчас работаем над децентрализацией системы отопления, и эта работа будет продолжаться постоянно. Уже на 20 процентов все о 'ы у нас полностью автономны и могут самостоятельно, в независимости от наличия электроснабжения продолжать работать по функционалу", — отметил глава ХОВА.

Что касается Пунктов Незламности, то на случай возможного обесточивания в области есть 913 Пунктов Незламности. Уже работает более 100 пунктов. Другие будут открываться при необходимости, добавил Синегубов.