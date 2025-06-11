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Удар по Харькову: увеличилось количество погибших, есть люди под завалами

Взрывы в Харькове унесли жизни трех человек, еще ищут человека под завалами

сегодня, 11:08
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Недилько Ксения

В городе Харьков погибли три человека, пострадали 60 человек, из них 9 детей от 2 до 15 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Удар по Харькову: увеличилось количество погибших, есть люди под завалами

Последствия обстрела Харькова. Фото: ОВА

Сначала было известно о двух погибших, однако позже в ожоговой реанимации скончался 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими ожогами.

В целом из-за ударов ночью произошли попадания БпЛА в жилые многоэтажки, частные дома и общественный транспорт.

Также взрывной волной и обломками повреждено несколько автомобилей.

Загорелись пожары в Слободском и Основянском районах города.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия ударов. Медики и психологи оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь.

В настоящее время одна раненая в результате обстрела Харькова находится в больнице в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное.

Всего госпитализированы 11 человек, среди них трое детей в возрасте 2, 13 и 15 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Под завалами по одному из адресов попадания вражеских БПЛА еще может находиться пожилая женщина.

ГСЧС продолжает работы по ликвидации последствий обстрела.

Удар по Харькову: увеличилось количество погибших, есть люди под завалами - фото 2
Удар по Харькову: увеличилось количество погибших, есть люди под завалами - фото 3
Удар по Харькову: увеличилось количество погибших, есть люди под завалами - фото 4
Удар по Харькову: увеличилось количество погибших, есть люди под завалами - фото 5
Удар по Харькову: увеличилось количество погибших, есть люди под завалами - фото 6
Удар по Харькову: увеличилось количество погибших, есть люди под завалами - фото 7
Удар по Харькову: увеличилось количество погибших, есть люди под завалами - фото 8
Удар по Харькову: увеличилось количество погибших, есть люди под завалами - фото 9

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что атака началась в 00:31 и продолжалась до 00:40. Россияне направили 17 беспилотников-камикадзе типа "Шахед" по жилым районам Харькова.                                                                       



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