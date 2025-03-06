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Удар по Харькову разрушил книжные магазины: жителей призывают покупать книги

Оккупанты ударили по Харькову: пострадали книжные магазины и типография

сегодня, 15:05
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Недилько Ксения

В результате очередной российской атаки на Харьков 1 марта пострадали два книжных магазина "КнигоЛенд". Взрывная волна нанесла повреждения двум помещениям.

Удар по Харькову разрушил книжные магазины: жителей призывают покупать книги

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Среди пострадавших зданий от ударов беспилотниками по Харькову в ночь на 1 марта – книжные магазины сетей "Книголенд" и "Клуб семейного досуга", а также типография.

Ущерб еще оценивают. Известно, что работники типографии и книжных магазинов, к счастью, не пострадали.

"Циническая попытка уничтожить нашу культуру, нашу любовь к книге, нашу идентичность.

Мы будем продолжать работать, чтобы вы могли читать, учиться и расти", – отмечают в "Книголенде".

Чтобы поддержать книжные бизнесы, здание которых повредило от российской атаки, украинцев призывают покупать книги издательств, с которыми сотрудничает типография. В комментариях к сообщению директора сети "Книголенд" Игоря Зарудко неравнодушные выражают желание приобрести пострадавшие от атаки книги, чтобы помочь книжному магазину.

Удар по Харькову разрушил книжные магазины: жителей призывают покупать книги - фото 2
Удар по Харькову разрушил книжные магазины: жителей призывают покупать книги - фото 3
Удар по Харькову разрушил книжные магазины: жителей призывают покупать книги - фото 4
Удар по Харькову разрушил книжные магазины: жителей призывают покупать книги - фото 5
Удар по Харькову разрушил книжные магазины: жителей призывают покупать книги - фото 6
Удар по Харькову разрушил книжные магазины: жителей призывают покупать книги - фото 7

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью около 4 часов в Харькове тоже раздались взрывы. Об ударе вражеским БпЛА сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, отметивший, что беспилотник попал в технический этаж многоэтажки на Салтовке.

"В результате обстрела повреждены крыша и технический этаж многоэтажного жилого дома. Был небольшой пожар. Разрушены лифтовая шахта, частично технический этаж и фасадная часть плит между 9 и техническим этажами. Поврежден остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей. стресс. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", – позже написал городской голова.



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