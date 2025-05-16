Удар по Харьковщине: россияне обстреляли коммунальщиков

Враг обстрелял г. Купянск сегодня около 8:00 утра. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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55-летняя женщина погибла. Еще четверо мужчин – 58, 49, 40 и 53 лет – получили ранения, трое из них госпитализированы.

Все пострадавшие – сотрудники местной коммунальной службы.

Предварительно, оккупанты ударили FPV-дроном.

Также поврежден служебный автомобиль предприятия по благоустройству.

По данным полиции области, за сутки под обстрелами оккупантов находились Купянский, Харьковский и Изюмский районы. Против мирного населения россияне применили управляемые авиабомбы, БПЛА и FPV-дроны.

Повреждены частные дома, помещения библиотеки, база отдыха, хозяйственные постройки.

Управляемой авиабомбой военные России попали по Великобурлуцкой громаде. Поврежден дом. Пострадала 88-летняя женщина.

Утром 16 мая враг ударил FPV-дроном по городу Купянск. Несовместимые с жизнью травмы получила 55-летняя женщина. Пострадали четыре человека в возрасте 58, 49, 40 и 53 лет. Поврежден автомобиль коммунального предприятия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера в официальных источниках города Сумы и Сумской области прошло сообщение о том, что оккупанты собираются нанести ракетный удар по областному центру около 17 часов. СМИ привлекло внимание то, что в ОВА, ГВА и других официальных источниках сообщили непосредственный адрес, где должен случиться удар, что произошло впервые.