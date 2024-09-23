Удар по Харьковщине: ранены трое полицейских, один «тяжелый»

Сегодня около 08:15 российские войска нанесли удары по Старому Салтову — трое полицейских ранены, сказал в эфире Суспильного начальник областного главка полиции Владимир Тимошко, информирует портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

По его словам, один полицейский находится в тяжелом состоянии, другие — в легком и среднем. Также поврежден служебный автомобиль. Предварительно, оккупанты нанесли удары кассетными боеприпасами из "Торнадо-С".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

17 человек пострадали в результате атаки россиян по центру Запорожья. Четверо из них госпитализированы. Такова уточненная информация на данный момент. В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Остальные пострадавшие лечатся дома.

Повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество, автомобили, гаражи и частные дома. Враг атаковал ночью – нанес не менее семи авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району. В настоящее время на местах попаданий продолжают работу спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Развернуты Пункты Несокрушимости, где все нуждающиеся могут получить информацию и помощь. Ужасные фото – по ссылке.

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"Знакомые говорят, что больше всего мальчик мечтал снова обнять своего брата Никиту, который сейчас находится в российском плену. Он оборонял Мариуполь и находится в неволе", — сообщили в горсовете Мариуполя.