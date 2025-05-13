Удар по центру Харькова: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня днем оккупанты сбросили беспилотник типа "Молния" по Харькову. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, отметивший, что удар пришелся по центральной части города.

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Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что о пострадавших пока неизвестно.

"Предварительно, зафиксирован удар вражеского БпЛА типа "Молния" в Шевченковском районе Харькова.

В эту минуту, без пострадавших. Профильные службы направляются на место "прилета", — отметил глава ХОВА.

Игорь Терехов в 16:19: "Уточнена локация удара — в Холодногорском районе. Информация о пострадавших пока не поступала".

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