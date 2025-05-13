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Удар по центру Харькова: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Оккупанты ударили по Харькову: что известно

сегодня, 16:18
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Недилько Ксения

Сегодня днем оккупанты сбросили беспилотник типа "Молния" по Харькову. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, отметивший, что удар пришелся по центральной части города.

Удар по центру Харькова: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Иллюстративное фото

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что о пострадавших пока неизвестно.

"Предварительно, зафиксирован удар вражеского БпЛА типа "Молния" в Шевченковском районе Харькова.

В эту минуту, без пострадавших. Профильные службы направляются на место "прилета", — отметил глава ХОВА.

Игорь Терехов в 16:19: "Уточнена локация удара — в Холодногорском районе. Информация о пострадавших пока не поступала".

Информация обновляется.



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