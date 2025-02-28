Учитель-педофил скрывался в Почаевской Лавре: в полиции рассказали о жертвах харьковского насильника

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Кречмаровская Наталия
Более 20 лет в Харькове учитель развращал и насиловал своих учеников. Следователи Харькова завершили досудебное расследование в отношении педагога, сообщили в полиции Харьковской области.
Фото Нацполиции
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили шесть пострадавших учащихся учебных заведений и спортивных кружков. Доказано 12 эпизодов преступной деятельности мужчины.
В полиции отметили, что о преступлениях рассказал один из ребят, выехавших за границу и сообщивших соответствующие органы. В сентябре прошлого года полицейские установили первых трех потерпевших ребят, которым на момент совершения преступления было 11, 12 и 13 лет.
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов подчеркнул, что узнать о преступлениях удалось только после того, как об этом рассказала одна из жертв. По его словам, после обнародования информации об этом деле добавились еще эпизоды.
Он подчеркнул, что не нужно молчать, если стали жертвой такого преступления, ведь это поможет наказать преступника.
Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", известный фотограф развращал детей.
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