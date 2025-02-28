logo

BTC/USD

84120.53

ETH/USD

2229.35

LTC/USD

126.71

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Учитель-педофил скрывался в Почаевской Лавре: в полиции рассказали о жертвах харьковского насильника
commentss НОВОСТИ Все новости

Учитель-педофил скрывался в Почаевской Лавре: в полиции рассказали о жертвах харьковского насильника

Число известных эпизодов изнасилования мальчиков увеличилось

28 февраля 2025, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Более 20 лет в Харькове учитель развращал и насиловал своих учеников. Следователи Харькова завершили досудебное расследование в отношении педагога, сообщили в полиции Харьковской области.

Учитель-педофил скрывался в Почаевской Лавре: в полиции рассказали о жертвах харьковского насильника

Фото Нацполиции

"Злоумышленник совершал противоправные действия в отношении детей с 1998 по 2021 годы в нескольких учебных заведениях Харькова. Мужчина, будучи в должности учителя и тренера, развращал и насиловал малолетних и несовершеннолетних. Полицейские установили шесть несовершеннолетних потерпевших, пострадавших от противоправных действий учителя физкультуры”, — сообщили в полиции.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили шесть пострадавших учащихся учебных заведений и спортивных кружков. Доказано 12 эпизодов преступной деятельности мужчины.

В полиции отметили, что о преступлениях рассказал один из ребят, выехавших за границу и сообщивших соответствующие органы. В сентябре прошлого года полицейские установили первых трех потерпевших ребят, которым на момент совершения преступления было 11, 12 и 13 лет.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов подчеркнул, что узнать о преступлениях удалось только после того, как об этом рассказала одна из жертв. По его словам, после обнародования информации об этом деле добавились еще эпизоды.

“К нам пошли уже взрослые мужчины, которые в детстве ходили в футбольный кружок, отдыхали в детском лечебно-оздоровительном центре под Харьковом. Выяснилось, что в разное время, на каждом из мест своей работы тренером или учителем подозреваемый принуждал детей к сексуальным контактам”, — сообщил Болвинов.

Он подчеркнул, что не нужно молчать, если стали жертвой такого преступления, ведь это поможет наказать преступника.

“Прятаться от нас он побежал в Почаевскую Лавру. Но мы обнаружили и задержали его осенью прошлого года. Уже вручили обвинительный акт, инкриминируем изнасилование несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет. По этой статье наказание предусмотрено от пятнадцати лет до пожизненного заключения. А мы собрали достаточно доказательств и свидетельств, чтобы этот мужчина ответил за все, что успел сделать”, — рассказал он.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", известный фотограф развращал детей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02BFqgQ9eaV4U4oARRhNcqTMSRFUnT37Cvya8YN37iFv6Ut3sJChLJ7iBGj9hvNcabl
Теги:

Новости

Все новости