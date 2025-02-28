Учитель-педофил скрывался в Почаевской Лавре: в полиции рассказали о жертвах харьковского насильника

Более 20 лет в Харькове учитель развращал и насиловал своих учеников. Следователи Харькова завершили досудебное расследование в отношении педагога, сообщили в полиции Харьковской области.

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"Злоумышленник совершал противоправные действия в отношении детей с 1998 по 2021 годы в нескольких учебных заведениях Харькова. Мужчина, будучи в должности учителя и тренера, развращал и насиловал малолетних и несовершеннолетних. Полицейские установили шесть несовершеннолетних потерпевших, пострадавших от противоправных действий учителя физкультуры”, — сообщили в полиции.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили шесть пострадавших учащихся учебных заведений и спортивных кружков. Доказано 12 эпизодов преступной деятельности мужчины.

В полиции отметили, что о преступлениях рассказал один из ребят, выехавших за границу и сообщивших соответствующие органы. В сентябре прошлого года полицейские установили первых трех потерпевших ребят, которым на момент совершения преступления было 11, 12 и 13 лет.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов подчеркнул, что узнать о преступлениях удалось только после того, как об этом рассказала одна из жертв. По его словам, после обнародования информации об этом деле добавились еще эпизоды.

“К нам пошли уже взрослые мужчины, которые в детстве ходили в футбольный кружок, отдыхали в детском лечебно-оздоровительном центре под Харьковом. Выяснилось, что в разное время, на каждом из мест своей работы тренером или учителем подозреваемый принуждал детей к сексуальным контактам”, — сообщил Болвинов.

Он подчеркнул, что не нужно молчать, если стали жертвой такого преступления, ведь это поможет наказать преступника.

“Прятаться от нас он побежал в Почаевскую Лавру. Но мы обнаружили и задержали его осенью прошлого года. Уже вручили обвинительный акт, инкриминируем изнасилование несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет. По этой статье наказание предусмотрено от пятнадцати лет до пожизненного заключения. А мы собрали достаточно доказательств и свидетельств, чтобы этот мужчина ответил за все, что успел сделать”, — рассказал он.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", известный фотограф развращал детей.