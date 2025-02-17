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У оккупантов есть продвижение на Харьковщине: где прорвали оборону

Оккупанты пытаются закрепиться на правом берегу Оскола

17 февраля 2025, 09:39 comments1162
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Недилько Ксения

16 февраля русские войска продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. 15 и 16 февраля российские войска вели наступательные операции вдоль международной границы к северу от города Харьков в направлении Казачьей Лопани и к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Тихого . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

У оккупантов есть продвижение на Харьковщине: где прорвали оборону

Иллюстративное фото

15 февраля российский военкор заявил, что оккупанты незначительно продвинулись на востоке Волчанска.

Отмечается, что БПЛА чеченского 204 полка спецназа "Ахмат" наносят удары по украинским позициям на харьковском направлении.

Также стало известно, что недавно русские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что оккупанты недавно пересекли реку Оскол и продвинулись в полях юго-западнее Тополей (к северо-востоку от Купянска).

16 февраля спикер Группы войск ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что российские войска усилили наступление на Купянском направлении с целью форсирования реки Оскол и создания плацдарма на западном (правом) берегу реки.

Трегубов сообщил, что российские силы продолжают форсировать реку небольшими группами, скапливаются на противоположном берегу, а затем ведут атаки. Трегубов отметил, что российские войска усилили свою активность, поскольку промерзание почвы облегчило перемещение техники через реку.

Также 16 февраля русские войска продолжали наступление на Боровском направлении, но не продвинулись.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью оккупанты атаковали Харьков, применив ударные беспилотники. О последствиях атаки сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Взрывы раздались около 1 часа ночи, были атакованы Салтовский и Холодногорский районы.



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