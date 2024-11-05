У Франции есть планы на Харьков: детали

Французские партнеры присоединятся к созданию в Харькове так называемого "энергетического острова". Об этом сегодня, 5 ноября, в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов, сообщает портал "Комментарии".

Харьков. Фото из открытых источников

Мэр отметил, что для Харькова, который из-за вражеских обстрелов потерял собственное поколение электроэнергии, этот вопрос крайне важен.

"Нам необходимо построить так называемый "энергетический остров", чтобы иметь постоянное электроснабжение. От этого зависит то, как будут жить харьковчане. Во время переговоров с послом Франции мы наметили определенные шаги, чтобы Франция присоединилась к реализации этого проекта. Есть уверенность, что мы вместе построим этот остров, и Харьков будет практически независимым в энергетическом плане. Да, это определенное время, процедуры, но мы двигаемся в этом направлении, и я уверен, что мы это сделаем", — подчеркнул Игорь Терехов.

Также мэр отметил, что реализация этого проекта дорогостоящая, поэтому городские власти активно работают над привлечением финансирования со стороны государства и международных партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Украине повсюду включили отопление, кроме одного "особого" региона

В Украине начался отопительный сезон во всех регионах, за исключением Херсона, где еще содержится сравнительно теплая погода. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что страна полностью готова к зиме, а процесс тепла уже активно продолжается.

На сегодняшний день в работу включено 83% котельных и теплом обеспечено около 70% жилых домов, а также более 80% школ, больниц и детских садов. В Украине стартовал отопительный сезон во всех регионах, кроме одного Хотя в Херсонской области из-за относительно теплой погоды отопление пока не включали, в других регионах местные власти приложили максимум усилий для обеспечения тепла. "Профильные министерства и ведомства контролируют ситуацию и вместе с местными властями понимают свои зоны ответственности", — отметил Шмыгаль.