Тюрьма стала домом для харьковчанки, считавшей Россию матушкой

Через свое активное участие в чатах антиукраинского направления харьковчанка попала в поле зрения спецслужб России. В январе 2023 года она получила предложение стать администратором ряда Telegram-каналов, распространяющих кремлевские нарративы и публикующих сообщения, в которых оправдывается вооруженная агрессия России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В постах, размещенных женщиной, утверждалось, что якобы украинские военные обстреливают жилые дома мирных жителей. Осужденная писала о мечтах по поводу скорейшего "освобождения" Харькова, идентифицировала его как "русский огород", восхваляла военнослужащих России и называла россию "матушкой".

Противоправный характер высказываний осужденной подтвержден заключением семантико-лингвистической экспертизы.

Суда она ожидала под стражей. В ходе судебного разбирательства женщина признала вину в полном объеме.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал гражданку виновной в распространении материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, коллаборационной деятельности, изготовлении и распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии России против Украины (ч. 1 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляло Управление СБУ в Харьковской области.