Тяжелая неделя в Харькове: многие остаются пропавшими без вести

За семь дней враг совершил 89 обстрелов по Харькову. Более половины из них — всего за сутки, в субботу. Это была самая масштабная комбинированная воздушная атака страны-агрессора на город с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

"Такая интенсивность и безжалостность ударов той ночью шокировали даже тех, кто на протяжении всей войны оставался здесь и, казалось бы, уже видел все. Погибли пять мирных людей: три женщины и два человека. Трое жертв спали в кроватях, когда в их дома попали БПЛА. Двоих убило КАБом на их рабочем месте. Мои искренние соболезнования каждой семье, потерявшей близких! Эту боль невозможно простить", – подчеркнул Терехов.

Он сообщил, что пострадали 66 человек, из которых семь – дети. За жизнь некоторых из них до сих пор борются врачи.

" Еще шесть человек сейчас считаются без вести пропавшими. Они находились на гражданском предприятии, в которое попал враг. Сейчас там идет поисково-спасательная операция. Спасатели делают все возможное, чтобы найти и спасти каждого ", – отметил мэр Харькова.

По его словам, в результате взрывов были повреждены десятки жилых домов, производственные помещения, детская железная дорога, учебные заведения. Только гражданская инфраструктура.

Мэр Харькова отметил необходимость соблюдать правила безопасности и реагировать на воздушные тревоги в городе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , сегодня около 10:30 в городе Запорожье прогремели мощные взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения врагом управляемых авиационных бомб.

По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, ранения получила 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу.

"Семь домов получили значительные разрушения в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне ударили КАБами по одному из районов. Разрушены по меньшей мере семь частных домов, десятки — повреждены. Изуродована труба газоснабжения", — отметил руководитель ОВА. Позже он сообщил, что еще одна женщина в тяжелом состоянии в результате вражеской атаки на Запорожье. Медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей. После этого ее доставят в больницу.