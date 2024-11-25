Третья штурмовая зачистила поселок, в который прорвались оккупанты в Харьковской области (ВИДЕО)

Кроме успешной операции по зачистке от вражеских сил поселка Копанки, бойцам бригады удалось захватить новую партию пленных оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Третьей штурмовой бригады.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

На видео наши военные показали пленных из 1-й танковой армии России. Отмечается, что при взятии враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих.

Некоторые оккупанты под следствием в России, часть — уже осуждены. Традиционные оправдания пленных зеков под возгласы "Героям Слава" – в видео с места от комбата Вара.

На данный момент Копанки под контролем Вооруженных Сил Украины — и это заслуга подразделения "Karakurt Colony" 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады.

Кроме того, сообщается, что российская ДРГ пыталась прорвать границу возле одного из населённых пунктов Харьковской области.

Немногочисленная диверсионно-разведывательная группа РФ в ночь на понедельник, 25 ноября, пыталась прорвать границу в районе контрольно-пропускного пункта Гоптовка – Нехотеевка.

Однако Силы обороны ликвидировали часть российских диверсантов, другие оккупанты отступили на территорию Белгородской области, рассказал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россияне планируют продвинуться в Днепропетровщину: что известно

Российское военное командование, вероятно, планирует продвинуться в крайнюю юго-восточную часть Днепропетровской области в поддержку давней цели России захватить всю Донецкую область. Объявленная Кремлем цель захвата всей Донецкой области предположительно предполагает проведение наземных операций в южной и восточной Днепропетровской области, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи, которые поддерживают украинские позиции в Донецкой области, и охватить эти украинские позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны ( ISW ).