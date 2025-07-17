Терехов заявил, отменят ли онлайн-обучение в Харькове

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Кречмаровская Наталия
Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что в городе будет сохранено онлайн обучение. По его словам, онлайн-обучению в Харькове — быть, и точка.
Школа. Иллюстративное фото
Мэр Харькова отметил, что завтра отменят приказ, поставивший под угрозу образование тысяч украинских детей.
По словам Терехова, этот приказ:
лишал детей за границей доступа к нашему образованию;
заставлял переселенцев ходить в школы "по месту временного проживания";
требовал иметь минимум 20 учащихся в дистанционном классе — когда по закону достаточно 5.
Терехов убежден, что онлайн-образование – это тоже о борьбе, за детей, за будущее, за победу.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что вероятнейший кандидат на должность первого вице-премьер-министра Украины Михаил Федоров заявил, что резонансный приказ Министерства образования и науки №1112 относительно в том числе дистанционного обучения в школах будет отменен.
По его словам, вместе с депутатами ищут путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы и наверстывать все знания, потерянные за последние несколько лет — за Covid, полномасштабную войну.