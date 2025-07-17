Терехов заявил, отменят ли онлайн-обучение в Харькове

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что в городе будет сохранено онлайн обучение. По его словам, онлайн-обучению в Харькове — быть, и точка.

Школа. Иллюстративное фото

Мэр Харькова отметил, что завтра отменят приказ, поставивший под угрозу образование тысяч украинских детей.

"Тех, кто вынужден был уехать. Тех, кто спасался от войны. Тех, кто просто хотел продолжить учиться в украинской школе — с украинскими учителями, на украинском языке, с родными одноклассниками", — отметил он.

По словам Терехова, этот приказ:

лишал детей за границей доступа к нашему образованию;

заставлял переселенцев ходить в школы "по месту временного проживания";

требовал иметь минимум 20 учащихся в дистанционном классе — когда по закону достаточно 5.

"Мы этого не приняли. Потому что Харьков — это город, который держит не только оборону, но и свою систему образования. Мы сохраняем свои школы, своих учителей и возможность учиться. Не важно, где сегодня ребенок — в Харькове, Львове или Варшаве. Важно, что он остается с Украиной", — убежден мэр Харькова.

Терехов убежден, что онлайн-образование – это тоже о борьбе, за детей, за будущее, за победу.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вероятнейший кандидат на должность первого вице-премьер-министра Украины Михаил Федоров заявил, что резонансный приказ Министерства образования и науки №1112 относительно в том числе дистанционного обучения в школах будет отменен.

По его словам, вместе с депутатами ищут путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы и наверстывать все знания, потерянные за последние несколько лет — за Covid, полномасштабную войну.