Терехов: «Россияне используют Харьков как город для испытания нового оружия»

Российские войска вчера нанесли два удара беспилотниками по Харькову, есть пострадавшие. В Салтовском районе вражеский БПЛА попал в жилую 7-этажку. В результате взрыва повреждены фасадная часть и окна дома, а также припаркованы рядом легковые автомобили.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По предварительным данным, пострадали 4 человека: 3 женщины и мужчина.

По данным облпрокуратуры, для удара по Харькову российская армия применила дрон новейшей разработки, а именно ударный БПЛА "Молния-1".

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона сообщил, что Харьков уже является местом для испытания нового оружия со стороны России.

Нас обстреливают и КАБами, и ракетами С-300, и ракетами С-400, и Искандерами, и всем, что возможно. Сейчас новый вид оружия россияне действительно испытывают на Харькове, к сожалению. И сейчас это – эти беспилотные аппараты. Хочу сказать, что действительно наши военные тоже учатся, наши военные имеют определенный опыт для того, чтобы сбивать эти новые БЛПА. Сегодня этот процесс продолжается. Не могу сказать всего в эфире, но да, действительно, военные очень серьезно к этому относятся”, – заявил Терехов.

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Российские войска 12 и 13 ноября продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны ( ISW ).

В Генштабе ВС Украины 13 ноября сообщили, что на Купянском направлении украинские войска отразили наступление российской механизации в составе четырех волн с общей сложностью 15 единиц бронетехники, в том числе танков, боевых бронированных машин и машины разминирования УР-77. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы уничтожили всю российскую технику, а российская пехота прибегла к вероломству, одевшись в украинскую форму, являющуюся военным преступлением согласно международному праву.