За последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, питавшие город Харьков. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Терехов: «Это будет самая тяжелая зима за все годы войны»

"Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго". И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны. Впрочем, если еще ночью без электроэнергии оставались около 22 тыс. абонентов, то уже сейчас — около 3,5 тыс. Такой динамики удалось достичь благодаря круглосуточной и слаженной работе энергетиков "Облэнерго" и коммунальных служб Харькова, которые объединили усилия для обеспечения всех харьковчан стабильным электроснабжением и коммунальными услугами". – подчеркнул Терехов.

По словам мэра Харькова, мощности города, облэнерго и общей энергосистемы пока есть, но они ограничены.

"И надо смотреть правде в глаза: россия не прекратит попыток террора, она постарается и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и тьму. И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не раз в прошлом и случаются сейчас. Поэтому нужно всегда быть готовыми ко всему. После очередных ударов мы каждый раз ремонтируем котельные, чиним теплосети, водопровод, восстанавливаем генерацию. И будем делать это снова и снова — столько, сколько потребуется, чтобы в домах харьковчан был свет, тепло и вода, чтобы Харьков жил, работал и оставался сильным", – подчеркнул Игорь Терехов.

