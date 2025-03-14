Теракт в Харькове: спецслужбы РФ взорвали ребенка-курьера и военного

Служба безопасности задержала соучастницу теракта, который спецслужбы России устроили в Харьковской области в начале февраля 2025 года. Тогда оккупанты вместе с самодельным взрывным устройством (СВУ) взорвали своего 15-летнего агента, который под видом курьера принес взрывчатку в воинскую часть Национальной гвардии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Задержанная подозреваемая, фото: СБУ

В результате происшествия фигурант и военнослужащий, которому адресовалась "посылка", погибли на месте.

"В настоящее время задержана еще одна российская агентка – 28-летняя безработная из Харькова, которая по инструкциям оккупантов изготовила СВУ для "курьера". По данным контрразведки СБУ, взрывчатка была оснащена дополнительными поражающими элементами и мобильным телефоном для дистанционной активации. Готовое СВУ женщина уложила в спортивную сумку и оставила в своем подъезде. Оттуда его забрал местный школьник, которого оккупанты втянули в преступную деятельность через Телеграм-канал по поиску "легких денег"", – говорится в сообщении.

После этого несовершеннолетний агент заказал такси и вместе со взрывчаткой выехал в подразделение Нацгвардии.

Враг отслеживал весь маршрут агента с помощью GPS -навигации в его телефоне.

" Когда оккупанты зафиксировали прибытие фигуранта в пункт назначения, они дистанционно активировали СВП и ликвидировали своего агента как "лишнего свидетеля" ", – отмечают в СБУ.

В ходе комплексных мероприятий контрразведчики СБУ установили местонахождение агентки, изготовившей взрывное устройство, и задержали ее по адресу проживания.

Во время обысков у нее изъяты составляющие нового СВУ и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, повлекшее гибель людей);

◾ ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

СБУ предостерегает украинцев: спецслужбы России начали использовать новую тактику. Они подрывают своих агентов, используют их "втемную", а затем избавляются в качестве лишних свидетелей.

" Если вам или вашим знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте – вас хотят убить. Чтобы не стать террористом-смертником, сообщайте о попытках вербовки в чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника".

Служба безопасности гарантирует полную конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно проработано ". – подчеркивают в СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что теракт во Франковске организовала РФ и взорвала подростков-агентов.