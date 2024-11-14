Страшная трагедия произошла в Харьковской области: погибла семья с четырьмя детьми

Частный жилой дом загорелся в поселке Песочин Харьковского района, огонь охватил площадь в 150 кв. м. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Спасательная операция, фото: ГСЧС Украины

Спасатели во время тушения обнаружили тела 5 погибших – мужчины и 4 детей. Один ребенок пострадал.

Также из горящего дома спасли котика.

Чрезвычайные работники работали вместе с местной пожарной командой. Пожар был ликвидирован. Причины его возникновения устанавливаются специалистами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты убили семью на Днепропетровщине: погибли трое маленьких детей

В Кривом Роге 12 ноября нашли тела троих детей, маму которых обнаружили накануне вечером. Таким образом, российские оккупанты прямым ударом баллистической ракеты убили на Днепропетровщине целую семью – молодую женщину, и детей 10, двух с половиной лет и двухмесячного младенца.

Кроме этого ранения получили 14 человек, из них двое детей. Поисково-спасательная операция завершена.

11 ноября в 10:22 в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. В южных областях была объявлена воздушная тревога в связи с запуском баллистических ракет из временно оккупированного Крыма. По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг атаковал Кривой Рог. Повреждена пятиэтажка.

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в 10:51: ""Высокоточные" твари прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Продолжается аварийно-спасательная операция. Мы все на месте. И спасатели, и медики и коммунальные службы. Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницы".

Сергей Лысак в 11:05: "В криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди. Сейчас известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальные — оказали помощь на месте" .