Спецслужбы РФ вербуют подростков на территории Украины: подробности (ФОТО)

Тенденция поджогов объектов критической инфраструктуры в Украине продолжается. Диверсионные мероприятия выполняют украинцы по "заказу" представителей российских спецслужб. К "работе" привлекают также подростков. Об очередном случае "вербовки" украинских подростков рассказали в Нацполиции, сообщает портал "Комментарии".



Фото Нацполиции

Полицейские задержали несовершеннолетнего за поджоги релейных шкафов на железной дороге в Харьковской области.

Правоохранители установили, что подросток в августе и сентябре поджег два релейных шкафа на железнодорожном перегоне "Лозовая — Близнюки".

"Полиция выяснила, что фигуранта через социальную сеть завербовали российские спецслужбы. Его задача заключалась в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Парню нужно было присылать фото последствий, а за проделанную работу заказчики обещали деньги, — сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, подросток предварительно согласовывал с куратором место поджога. Злоумышленник покупал заранее вещество для разжигания, переливал его в полимерную бутылку и брал с собой. Пешком приходил на железнодорожные перегоны, обливал релейные шкафы горючим веществом и поджигал их. За свою "работу" обещанное денежное вознаграждение так и не получил.

Молодого человека задержали в сентябре в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полицейские устанавливают причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.













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