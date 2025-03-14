Сотрудники ТЦК в Харькове стреляли и избили мужчину: как это объяснили в терцентре

В сети интернет распространяли видео, на котором работники ТЦК в Харькове применили силу к мужчине и оружие. В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали ситуацию, отметив, что на видео зафиксирована часть конфликтной ситуации между гражданами и военнослужащими группы оповещения.

Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что по адресу была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины, которая провела осмотр места происшествия. По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ТЦК сообщили, что в настоящее время принимаются меры по установлению всех участников происшествия, а также свидетелей и очевидцев.

"Предварительно установлено, что в ходе проведения мероприятий оповещения военнослужащие ТЦК и СП проверяли документы у двух гражданских лиц, во время чего между ними возник конфликт. Один из гражданских мужчин, вероятно кастет, ударил в лицо военнослужащего территориального центра комплектования. В ходе продолжения конфликта один из военных произвел несколько выстрелов в землю из зарегистрированного на него оружия травматического действия”, — пояснили в ТЦК.

В терцентре отметили, что проводят собственное служебное расследование, отметили, что установили факты недопустимого поведения и дискредитирующих действий военнослужащих ТЦК и СП.

Руководство Харьковского ОТЦК и СП и причастного РТЦК и СП признают нарушение, некорректное и эмоциональное поведение подчиненного военнослужащего. В связи с этой ситуацией проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль соблюдения этических норм и знания законодательства военнослужащими, которые осуществляют оповещения граждан”, — пояснили в терцентре.

Напомним, что в Ивано-Франковской области, как писал портал "Комментарии", мужчина с ножом напал на работников ТЦК.



