Сотрудники ТЦК в Харькове стреляли и избили мужчину: как это объяснили в терцентре

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Кречмаровская Наталия
В сети интернет распространяли видео, на котором работники ТЦК в Харькове применили силу к мужчине и оружие. В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали ситуацию, отметив, что на видео зафиксирована часть конфликтной ситуации между гражданами и военнослужащими группы оповещения.
Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что по адресу была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины, которая провела осмотр места происшествия. По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ТЦК сообщили, что в настоящее время принимаются меры по установлению всех участников происшествия, а также свидетелей и очевидцев.
В терцентре отметили, что проводят собственное служебное расследование, отметили, что установили факты недопустимого поведения и дискредитирующих действий военнослужащих ТЦК и СП.
Напомним, что в Ивано-Франковской области, как писал портал "Комментарии", мужчина с ножом напал на работников ТЦК.
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