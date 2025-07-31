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Сокрушительный удар готовили россияне по Харькову: что хотели разрушить

В СБУ сообщили, какие объекты планировала разрушить Россия в Харькове

31 июля 2025, 14:40
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Кречмаровская Наталия

В Харькове Служба безопасности Украины задержала российского агента, помогавшего врагу готовить удар по областному центру. Прицельным ударом планировалось разрушить энергетическую инфраструктуру Харькова и сорвать подготовку города к новому отопительному сезону.

Сокрушительный удар готовили россияне по Харькову: что хотели разрушить

Обстрел. Иллюстративное фото

В СБУ сообщили, что агентом ФСБ оказался 34-летний бывший работник Харьковского предприятия теплоэнергетики. Его уволили из-за наркозависимости. Злоумышленник по заказу врага собирал координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов города. Он пытался разведать геолокации мобильных огневых групп ПВО, защищающих высоковольтные трансформаторные подстанции Харькова, а также координаты модульных котельных и когенерационных установок, обеспечивающих жителей города теплом и электричеством вместо атакуемых врагом ТЭЦ.

По имеющейся в СБУ информации, оккупанты собирались использовать информацию от корректировщика для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали действия врага и провели меры по обеспечению локаций Сил обороны и энергообъектов. На финальном этапе спецоперации фигурант был задержан. При обыске у него изъят телефон с доказательствами работы на врага", — сообщили в СБУ.

Отмечается, что агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В Службе безопасности сообщили, что злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Вражескому агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский анонсировал новые удары по России.




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-ahenta-fsb-yakyi-koryhuvav-rosiiski-obstrily-po-enerhetychnii-infrastrukturi-kharkova
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