Смогут ли оккупанты форсировать Оскол и продвинуться на Харьковщине

По данным украинских военных, российское руководство приказало, не считая потерь, выйти к Купянску-Узловому, к реке Оскол и закрепиться на левобережье Купянщины. О форсировании реки пока речь не идет. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 командир БПАК "Ахиллес" Юрий Федоренко, информирует портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

"Река Оскол она достаточно стремительна. В свое время в 2022 году во время Харьковской контрнаступательной операции Силы обороны ее форсировали, в частности мы, и это было очень сложное испытание. Учитывая, что, во-первых, когда ты наводишь плацдарм так или иначе находишься под огненным влиянием врага. Второе – это стремительность реки, и третье – в то время была преимущественно артиллерия и незначительным образом применялись Мавики сбросами из беспилотных систем. На сегодняшний день беспилотные системы существенно улучшились в своей номенклатуре и в качестве применения. Сегодня мы имеем и дроны-камикадзе, и с многократным применением. Есть ночные бомберы и многое другое, что применяем против врага. Поэтому форсирование реки Оскол для врага, по моему убеждению, на текущий момент не возможно", – отметил Федоренко.

Тем не менее оккупационная "власть" в лице гауляйтера Ганчева 29 октября заявляет, что украинские власти покидают Купянск, поскольку российские войска продвигаются в город. По данным начальника Купянской ГВА Андрея Беседина, ситуация остается сложной.

Линия фронта находится всего в 2,5 километрах от города Купянск. Агрессор каждый день наносит удары по населенным пунктам громады, терроризируя местное население и уничтожая критическую инфраструктуру.

"Продолжается общая эвакуация гражданского населения с левобережья Купянской громады. Из-за разрушения критической инфраструктуры населенные пункты остаются без электричества, газо- и водоснабжения. Ситуация безопасности сейчас не позволяет проводить там восстановительные работы. Ведем постоянную работу по информированию о возможности эвакуации в более безопасные регионы Украины. В городе Купянск сейчас находится более 2500 местного населения. На левобережье остается более 1400 человек. В очередной раз призываем не пренебрегать своей безопасностью и эвакуироваться", – отметил Беседин.