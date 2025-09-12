Внутри лаборатории в Харькове находится экспериментальное устройство под невинным названием "Источник нейтронов", содержащее несколько десятков фунтов обогащенного урана — достаточно, чтобы его рассеять, чтобы загрязнить значительную часть города. Об этом говорится в статье The New York Times.

СМИ: в Харькове остался обогащенный уран, удары по которому несут радиационную угрозу

Здание лаборатории расположено всего в 22 километрах от линии фронта самой большой войны в Европе за восемь десятилетий, а украинские власти утверждают, что сооружение было повреждено российскими боеприпасами 74 раза.

"Это страшно, но мы к этому привыкли", – сказал Александр Быхун, заместитель главного инженера Харьковского физико-технического института, ведущего украинского центра ядерных исследований, где расположен Источник нейтронов.

Значительная часть атомного страха, вызванного вторжением России в Украину, сосредоточена на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, удерживаемой российскими войсками с начала войны. Но у Украины есть длинный список уязвимых ядерных объектов, таких как реакторы для исследований или производства электроэнергии, включая Чернобыль, где произошла самая страшная ядерная авария в мире, и места хранения отработанного топлива.

Чем дольше идет война, тем больше риск удара, который может распространить радиоактивный материал на большую территорию. Некоторые объекты имеют расширенные меры безопасности, но они не были построены для того, чтобы выдерживать прямое попадание большой бомбы.

"Это очень опасная ситуация, и нам повезло, что пока не произошло никакой ядерной аварии", — сказал Бруно Шарейрон, научный советник Комиссии по независимым исследованиям и информации о радиоактивности, французской некоммерческой группы.

Харьковский физический институт, который помог в разработке первых советских атомных бомб, согласился прекратить работу с оружейным ураном в 2010 году, отправив свои запасы в Россию по настоянию Соединенных Штатов во имя нераспространения ядерного оружия. Он до сих пор хранит чрезвычайно опасные материалы, такие как уран в Источники нейтронов , обогащенный намного радиоактивнее, чем топливо, используемое на атомной электростанции. Институт не раскрывает точного количества находящегося на месте урана.

Устройство состоит из двух элементов: активной зоны размером примерно со школьный автобус вместе с металлическими радиационными экранами и прикрепленного к ней ускорителя частиц длиной около 90 футов. Соединенные Штаты частично финансировали строительство в обмен на сдачу Украиной своего урана, пригодного для использования в бомбах.

Здание, в котором оно расположено, было так много раз повреждено беспилотниками, ракетами и артиллерией, что это не могло быть случайностью, утверждают украинские власти. В обвинительном акте они обвинили пятерых российских офицеров в ее целях, и в нем говорится, что прямое попадание может запачкать территорию, где проживает около 640 000 человек. Украинские прокуроры обвинили офицеров в "экоциде" или попытке причинения вреда окружающей среде как орудию войны.

В 2022 году была повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего здание на луне было погружено в темноту. Ученые полагались на резервное отопление, чтобы предотвратить замерзание охлаждающей воды и потенциальное повреждение алюминиевого покрытия на урановых топливных стержнях.

"Я просто не понимаю, с чем мы имеем дело", – сказал о нападениях Андрей Мицыков, главный инженер физического института. "Они делают это без логики".

После вторжения в 2022 году ученые прекратили эксперименты и перевели Источник нейтронов в режим долгосрочного отключения. Но уран остался вместе с опасностью его выброса.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что уровень воды в охлаждающем ставке ЗАЭС упал до критической отметки. МАГАТЭ предупреждает о риске ядерной катастрофы на атомной электростанции.