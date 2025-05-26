Согласно сообщениям ряда западных источников, Вооруженные силы России передислоцировали большой контингент численностью около 50 000 военнослужащих из Курской области в украинскую Харьковскую область. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию The Military Watch Magazine.

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Харьковщина была главным центром боевых действий на протяжении большей части российско-украинской войны, а столица области, город Харьков, расположен всего в 30 километрах от международно признанной российской территории. Западные источники называют город "крепостью" Украины, и существуют значительные предположения, что российские войска могут попытаться приступить к наступательным действиям, чтобы проложить путь к захвату главного населенного пункта.

Комментируя передислокацию в Харьковскую область, начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус отметил: "Враг пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого столкновения и провести хотя бы какие-то штурмовые действия". Он подчеркнул, что происходит "четкая подготовка врага к активным штурмовым действиям". Сообщения о присутствии элитных российских Воздушно-десантных войск, ранее игравших центральную роль в контратаке после вторжения Украины под Курском, стали еще одним свидетельством того, что может планироваться наступление на Харьковщине.

Главным фактором, способствующим передислокации Россией сил в Харьковскую область в таких крупных масштабах, вероятно, будет значительное развертывание личного состава Корейской народной армии в Курске, где они сыграли центральную роль в боях с украинскими войсками. Хотя остается неопределенным, будет ли северокорейский персонал развернут в значительном количестве в оккупированных регионах за пределами международно признанной российской территории, их присутствие при защите Курска и других российских регионов может быть ключевым для содействия российским наступлениям дальше на запад, в то же время гарантируя, что действия Пхеньяна будут оставаться в соответствии с международным правом и не могут толковаться как участие во вторжении в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у государственной границы на Харьковском направлении фронта украинские военные фиксируют накопление личного состава ВС РФ, что говорит о вероятной подготовке оккупантов к активным штурмовым действиям.