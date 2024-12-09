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Силы обороны выбивают оккупантов из Харьковщины

Военные ВСУ проводят контратаки в Харьковской области

сегодня, 08:04
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Недилько Ксения

Российские войска 8 декабря продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденного продвижения не совершили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW). Русские военкоры утверждали, что русские войска продвинулись юго-восточнее Загрызово (юго-восточнее Купянска) и до одного километра в районе Первомайского (к западу от Сватово), но ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Силы обороны выбивают оккупантов из Харьковщины

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Масютовки; юго-восточнее Купянска в направлении Богуславки и возле Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызово, Глушковки; к западу от Сватово возле Зеленого Гая, Копанок, Надежды; юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки, Твердохлебово, Чернещины; северо-западнее Кременной возле Ямполевки, Макеевки, Грековки; к западу от Кременной у Заречного и Тернов; и юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества 7 и 8 декабря.

Российские военкоры утверждали, что украинские силы контратаковали вблизи Кучеровки (восточнее Купянска) и в неопределенных районах у реки Оскол. Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил, что российские войска используют бронетехнику меньше, чем неделю назад (примерно 1 декабря), и что российская пехота с разным уровнем подготовки ведет штурм в этом районе.

Кроме того, оккупанты продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Высокой Яруги и Липцев и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 8 декабря, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Представитель Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Евгений Романов 8 декабря заявил, что количество российских штурмовых ударов и ударов управляемыми планирующими бомбами на севере Харьковской области уменьшается, возможно, потому, что российские военные сосредотачивают силы и средства на других участках линии фронта. Сообщается, что подразделения чеченской группы "Гютнер" сил спецназа "Ахмат" действуют в Шебекино Белгородской области (к северу от Волчанска через международную границу).



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