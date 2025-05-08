Ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 13-я бригада НГУ "Хартия" освободила лесной массив к северу от Липцев Харьковской области, который россияне называли "Берлин". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию бригады.

Иллюстративное фото

13 бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" во взаимодействии с другими подразделениями Сил Обороны Украины завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцев в Харьковской области. Общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров).

"Наступательные действия продолжались пять с половиной месяцев – операция началась в ноябре 2024 года. Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага подальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности. За это время враг потерял погибшими и ранеными около 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники", – отмечают в бригаде.

Прорыв обороны противника и захват плацдарма на начальном этапе операции был осуществлен совместными силами подразделений "Хартия" и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты не соблюдают объявленное самими же "перемирие" и ведут штурмовые действия по многим участкам фронта.

"Россия лжет — объявленное ими "перемирие" до сих пор не заработало, они атакуют на фронте. За перемирие хотят выдать только отсутствие шахедов в небе, но перемирие — это когда никто из них не стреляет, не продолжаются их штурмовые действия, как сейчас, и замолкает вся арта", — отмечает руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" также отмечает, что никакого "перемирия" на фронте нет. "На Покровском направлении никакого перемирия нет, нон-стопом пехотные штурмы, в прямом смысле без остановок", – отмечает военнослужащий.