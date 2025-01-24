Шпион в рясе: священника УПЦ (МП) будут судить за сотрудничество с РФ

В Харьковской области священника УПЦ (МП) обвиняют в шпионаже в пользу РФ. Следствие установило, что он передавал российским спецслужбам информацию о перемещении украинской военной техники и личного состава. Вместе с железнодорожником, который имел доступ к закрытым данным, священнослужитель стал ключевым звеном в передаче секретной информации врагу. Что известно об этом случае и какие последствия будет иметь для подозреваемых — читайте дальше.

Священник УПЦ (МП) в суде. Фото: prokuratura_kharkiv

Священник Харьковской епархии УПЦ (МП), являющийся гражданином России, предстанет перед судом за государственную измену и передачу секретной информации российским спецслужбам. По данным Службы безопасности Украины, он еще в июле 2024 года установил контакт с представителем российской спецслужбы, получив задание по сбору данных о перемещении военной техники и личного состава ВСУ по железнодорожным путям Харьковщины.

К противоправной деятельности священник привлек работника "Укрзализныци", который имел доступ к автоматизированной базе данных транспортного предприятия. Железнодорожник передавал ему сведения о расписании и маршрутах поездов, перевозивших военную технику и военнослужащих в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Полученные данные священнослужитель передавал своему российскому куратору из-за отметок на Google-картах.

Чтобы избежать разоблачения, заговорщики использовали шифрование, регулярно удаляли сообщения и соблюдали меры конспирации. Несмотря на это, обоих агентов удалось разоблачить. Сейчас священник находится под стражей, ожидая суда в Орджоникидзевском районном суде Харькова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила курсантку, которая сотрудничала с ФСБ и готовила ракетный удар по учебному заведению, где сама училась. Она собиралась передать врагу точные координаты казарм и корпусов, которые могли бы стать мишенью для обстрелов. Благодаря слаженной работе военной контрразведки удалось предотвратить трагедию, которая могла унести жизнь ее одногруппников.