Серия сильных взрывов в Харькове: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове и пригороде прозвучала серия взрывов – пригород под массированной атакой ударными дронами.

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Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупанты наносят удары беспилотниками по Харьковщине. По его словам, были зафиксированы попадания в пригороде Харькова.

“Есть информация об одном раненом. Угроза беспилотников остается. Не оставляйте укрытий!”, – предупредил Синегубов.

Начальник Харьковской ОВА сообщил, что в результате попадания БПЛА типа "Шахед" повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека.

"В сторону Харькова движется еще одна группа вражеских беспилотников", — подчеркнул Синегубов.

Начальник Харьковской ОВА сообщил, что по предварительным данным, враг ударил по меньшей мере 12-ю беспилотниками.

Олег Синегубов уточнил, что враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковской области.

Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме над защитой. Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий. Чтобы не информировать врага, – не распространяйте детали о местах попадания, а также какие-либо фото/видеоматериалы”, – предостерег начальник Харьковской ОВА. При этом он предупредил, что угроза повторных ударов сохраняется.

Также Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара по Балаклее пострадал 42-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, что российские войска, как писал портал "Комментарии", не прекращают атаковать территорию Украины. Оккупанты каждый вечер запускают ударные дроны, выполняют ракеты. Долгое время Россия была по украинским энергетическим объектам. Однако цели врага изменились.