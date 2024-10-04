Семью коммунальщиков из Харькова приговорили к 15 годам тюрьмы: чем они занимались

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получили участники агентурной группы военной разведки РФ, действовавшие на Харьковщине. Ими оказались двое местных жителей – брат и сестра, которых в 2023 году дистанционно завербовал кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил россии (более известно как гру). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанные подозреваемые, фото: СБУ

По указанию россиянина агенты отслеживали маршруты и график движения железнодорожных эшелонов Сил обороны.

Особое внимание злоумышленники обращали на места остановок и разгрузки военной техники и боеприпасов.

Разведывательную информацию враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по стратегически важной инфраструктуре Укрзализныци, а также планирования диверсий.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили обоих агентов и после документирования их преступлений задержали в марте этого года.

По данным следствия, предатели попали в поле зрения оккупантов из-за своих антиукраинских сообщений в прокремлевских Телеграм-каналах.

В ходе расследования установлено, что злоумышленники также собирали информацию о пунктах базирования украинских войск в районах Балаклеи и Изюма.

Во время обыска у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным с российской спецслужбой.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).