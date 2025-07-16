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СБУ задержала бывшего актера, корректировавшего удары России по Харькову

Бывший актер стал агентом РФ и собирал информацию для российских ударов по Харькову.

16 июля 2025, 11:05
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Slava Kot

В Харькове Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, собиравшего разведданные для корректировки ударов по городу. Шпионом оказался 61-летний бывший актер местного театра для детей и юношества.

СБУ задержала бывшего актера, корректировавшего удары России по Харькову

СБУ задержала бывшего актера, собиравшего данные для ударов России по Харькову

По данным СБУ, мужчина по заказу России осуществлял разведку под видом обычных прогулок по городу и искал места нахождения украинских военных.

"Во время разведвылазок он фотографировал и обозначал на гугл-картах здания, в которых, по его мнению, мог находиться личный состав Сил обороны", — сообщили в СБУ.

Собранные фото и геолокации Харькова он передавал своему русскому связному, с которым учился на актерском факультете. Общались они через зашифрованный чат в мессенджере. В доме мужчины правоохранители изъяли смартфон с поличным его шпионской деятельности. В частности, фотографии и координаты, переданные российской стороне.

СБУ задержала бывшего актера, корректировавшего удары России по Харькову - фото 2

Задержан бывший актер в Харькове, корректировавший удары России по городу

Благодаря оперативной работе киберспециалистов СБУ удалось задокументировать преступные действия информатора на начальной стадии и предотвратить новые атаки по Харькову. Также удалось обезопасить позиции украинских военных, которые могли стать мишенью для ракет или дронов-камикадзе.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ задержали агента РФ, который хотел совершить ужасный теракт в Луцке.

Также "Комментарии" писали, что в Харькове украинские спецслужбы схватили детского аниматора, когда он готовил взрывчатку для взрыва по заказу России.



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Источник: https://t.me/SBUkr/15325
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