СБУ задержала бывшего актера, корректировавшего удары России по Харькову

В Харькове Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, собиравшего разведданные для корректировки ударов по городу. Шпионом оказался 61-летний бывший актер местного театра для детей и юношества.

СБУ задержала бывшего актера, собиравшего данные для ударов России по Харькову

По данным СБУ, мужчина по заказу России осуществлял разведку под видом обычных прогулок по городу и искал места нахождения украинских военных.

"Во время разведвылазок он фотографировал и обозначал на гугл-картах здания, в которых, по его мнению, мог находиться личный состав Сил обороны", — сообщили в СБУ.

Собранные фото и геолокации Харькова он передавал своему русскому связному, с которым учился на актерском факультете. Общались они через зашифрованный чат в мессенджере. В доме мужчины правоохранители изъяли смартфон с поличным его шпионской деятельности. В частности, фотографии и координаты, переданные российской стороне.

Задержан бывший актер в Харькове, корректировавший удары России по городу

Благодаря оперативной работе киберспециалистов СБУ удалось задокументировать преступные действия информатора на начальной стадии и предотвратить новые атаки по Харькову. Также удалось обезопасить позиции украинских военных, которые могли стать мишенью для ракет или дронов-камикадзе.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ задержали агента РФ, который хотел совершить ужасный теракт в Луцке.

Также "Комментарии" писали, что в Харькове украинские спецслужбы схватили детского аниматора, когда он готовил взрывчатку для взрыва по заказу России.