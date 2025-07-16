СБУ задержала бывшего актера, корректировавшего удары России по Харькову

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Slava Kot
В Харькове Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, собиравшего разведданные для корректировки ударов по городу. Шпионом оказался 61-летний бывший актер местного театра для детей и юношества.
СБУ задержала бывшего актера, собиравшего данные для ударов России по Харькову
По данным СБУ, мужчина по заказу России осуществлял разведку под видом обычных прогулок по городу и искал места нахождения украинских военных.
Собранные фото и геолокации Харькова он передавал своему русскому связному, с которым учился на актерском факультете. Общались они через зашифрованный чат в мессенджере. В доме мужчины правоохранители изъяли смартфон с поличным его шпионской деятельности. В частности, фотографии и координаты, переданные российской стороне.
Задержан бывший актер в Харькове, корректировавший удары России по городу
Благодаря оперативной работе киберспециалистов СБУ удалось задокументировать преступные действия информатора на начальной стадии и предотвратить новые атаки по Харькову. Также удалось обезопасить позиции украинских военных, которые могли стать мишенью для ракет или дронов-камикадзе.
Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ задержали агента РФ, который хотел совершить ужасный теракт в Луцке.
Также "Комментарии" писали, что в Харькове украинские спецслужбы схватили детского аниматора, когда он готовил взрывчатку для взрыва по заказу России.