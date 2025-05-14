Российские зеки притворились бойцами ВСУ на Купянском направлении: что известно

На Купянском направлении пограничники взяли в плен двух военнослужащих РФ, пытавшихся выдать себя за украинских воинов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГПСУ.

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"Смотрю, торчит, дуло автомата из ямы. Я сразу говорю: "Кто такие?". Отвечают: "Мы третий Луганский, третий Луганский, идите, идите, здесь дронов много", – сообщает пограничник на позывное "Прапор".

"Российский акцент, очень сильный российский акцент. Откуда была у них одежда третьего Луганского, наверное, забрали у кого-то из наших, не знаю. И когда спрашиваем: "Откуда ты?", спутались показания. Не могут сказать, из какого села. Потом мой коллега, скажем так, пригрозил", – рассказывает пограничник на позывной "Моряк".

Россияне признались, что они бывшие заключённые, говорят пограничники. Служили оккупанты в 25-м мотострелковом гвардейском полку ВС РФ, ныне – бойцы подразделения "Шторм-Z".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, прикрывавший вражеские войска на суше. Также уничтожен РСЗО "Ураган-1". Об этом сообщает ОСУВ "Хортица", передает портал "Комментарии".

БУК-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, используемого для поражения целей в воздухе, на земле и на воде. Во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений операторы ССО обнаружили БУК-М3 на боевом дежурстве и РСЗО "Ураган-1". После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и метко поразили цели. Комплекс БУК-М3 ориентировочной стоимостью $45 миллионов уничтожен полностью вместе с боекомплектом.