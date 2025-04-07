Российская армия имеет продвижение в Харьковской области: где прорвали оборону

Геолокационные кадры, опубликованные 5 апреля, показывают, что российские силы недавно продвинулись в южной Каменке (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы) в Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).

Иллюстративное фото

5 и 6 апреля русские войска продолжали наземные наступления к северо-востоку от Купянска в районе Каменки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного и Новоегоровки.

Сообщается, что подразделения 16-й бригады спецназа России (Главного управления Генштаба России) наносят удары по украинским позициям возле Подола (непосредственно восточнее Купянска).

Также по данным ISW, недавно украинские войска продвинулись на Боровском направлении .

Геолокационные кадры, опубликованные 5 апреля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой).

5 и 6 апреля русские войска продолжали штурм к северо-востоку от Боровой в районе Новой Кругляковки и Загрызового и к востоку от Боровой в районе Надежды.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что мощный взрыв прогремел в Харьковском районе. Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на с. Токаровка Вторая Дергачевская ТГ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Россия не прекращает террор гражданского населения Харьковщины, отметил глава области.