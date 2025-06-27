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Россияне заявляют, что ВСУ оттягивают силы и средства из-под Купянска из-за продвижения ВС РФ

За несколько последних суток российская армия улучшила тактическое положение юго-восточнее Купянска, заявляют в России

27 июня 2025, 10:30
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Недилько Ксения

Командование Вооруженных сил Украины якобы вынужденно оттягивает силы и средства из-под Купянска Харьковской области из-за успехов российских оккупантов сразу на нескольких участках фронта к юго-востоку от города. Об этом прокремлевскому агентству ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Россияне заявляют, что ВСУ оттягивают силы и средства из-под Купянска из-за продвижения ВС РФ

Россияне заявляют, что ВСУ оттягивают силы и средства из-под Купянска из-за продвижения ВС РФ

По его словам, за несколько последних суток армия РФ улучшила тактическое состояние юго-восточнее Купянска.

"На участке Степная Новоселовка-Табаевка увеличено межпозиционное пространство за счет регулярного огневого влияния на позиции украинских боевиков, что заставило противника оттянуть часть своих сил и средств. В районе Глушковки Харьковской области уничтожен укрепрайон противника. Это позволило немного продвинуться по направлению населенного пункта", — отмечает эксперт.

Марочко добавил, что северо-западнее Колесниковки силы РФ якобы зачистили около 2 га леса, уничтожив три замаскированные позиции и две надзорные должности украинских войск.

В четверг Марочко сообщил ТАСС, что российские захватчики взяли под огневой контроль участок трассы протяженностью 1,5 км и закрепились на высоте возле Купянска.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская армия продолжает давить на Харьковщине, пытаясь оккупировать как можно больше территорий и закрепиться на позициях для продвижения в города. Так, россияне давят на трех направлениях Харьковской области – Харьковском, Купянском и Боровском.

По данным Института изучения войны (ISW), 23 июня российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не добились.



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