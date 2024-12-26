Россияне всеми силами пытаются прорваться в Купянск

Россияне, вероятно, хотят взять Купянск, чтобы зайти с тыла и оцепить группировку украинских бойцов, считает Александр Даниленко, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт".

Иллюстративное фото

Для этого оккупанты пытаются пересечь реку Волчья, чтобы зайти в город.

Ситуация в Харьковском направлении сложная, но контролируемая, добавляет Даниленко.

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг три раза атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские военные охотятся на оккупантов в домах Харьковской области. Враг продолжает оседать в Двуречной на Харьковщине, пробует залезать туда вот такими небольшими пехотными группами, прятаться, насыщаться, чтобы увеличить количество, а Силы Обороны постоянно гоняют их сбросами по поселку. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, публикуя видео такой "охоты".

"Ситуация по плацдарму не меняется, противник крепко держится за него, старается опрокидывать как можно больше ресурсов и увеличивать зону контроля на правобережье. Лезет он как в Двуречную, так и в сторону Западного. Проблемы, которые мы описывали в прошлом посту имеющиеся те же , к сожалению, ситуацию стабилизировать не удается и так же стоит вопрос необходимости того, кто сможет навести там порядок, пока это не переросло в серьезную проблему", – пишут в DeepState.