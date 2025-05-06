Россияне уничтожили самый большой рынок Харькова: что сейчас на «Барабашово»

6 мая российские оккупанты применили против жителей Харькова 20 БпЛА "Герань-2". Попадания и падение отломков зафиксировано в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной военной администрации.

Обстрел рынка "Барабашово" в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

"В результате попадания в крупнейший рынок города – "Барабашово" – произошел пожар площадью 500 квадратных метров. Полностью уничтожено около 20 торговых павильонов, еще около 90 — повреждены. Благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС масштабный пожар, охвативший площадь в 500 кв.м, был ликвидирован. Под обстрелы также попали жилые дома и припаркованные гражданские автомобили. В Киевском районе зафиксировано попадание на территорию гостинично-ресторанного комплекса", — сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Холодногорском районе повреждены жилые дома и четыре автомобиля. Пострадали четыре человека — трое мужчин в возрасте 44, 59 и 71 года и 52-летняя женщина. У всех острая реакция на стресс. Пострадавшим была оказана помощь на месте, добавил начальник ХОВА.

На территории Индустриального и Шевченковского районов в результате вражеского обстрела повреждения получили здания.

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, в том числе психологи и пиротехники, а также сотрудники Нацполиции, медики, волонтеры и работники коммунальных служб.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами находились четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный. Известно о двух пострадавших, прокомментировал городской голова Харькова Игорь Терехов.